Ankaragücü evinde Hatayspor'la yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Eryaman Stadyumu'nda seyircisiz oynanan maç golsüz sona erdi.



Ankaragücü, 10. dakikada Renaldo Cephas'ın golüyle öne geçti ancak VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı verildi.



Ev sahibi ekip 17. dakikada Riad Bajic ile bir penaltı vuruşundan da faydalanamadı.



Bu sonucun ardından Ankaragücü ve Hatayspor puanlarını 19'a yükseltti.



Ankaragücü, gelecek hafta Pendikspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.



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