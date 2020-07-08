Ankaragücü eriyor! Göztepe'ye takıldılar!

Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Ankaragücü, Göztepe deplasmanında önce öne geçti, sonra geriye düştü. Mücadele 2-2 bitti ve Ankaragücü istediği galibiyete ulaşamadı.

Haber; Sporx.com
Ankaragücü eriyor! Göztepe'ye takıldılar!
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08 Temmuz 2020 22:47
Süper Lig'de 31. hafta maçında iddiası kalmayan Göztepe ile kümede kalma hesapları yağan Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Ankaragücü'nün gollerini 17. dakikada Dever Orgill ve 58. dakikada Gerson Rodrigues (penaltı) kaydetti. Göztepe'nin golleri 26. dakikada Kamil Wilczek (penaltı) ve 45+2. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.

Öne geçtiği maçta geriye düşmesine rağmen beraberliği kurtaran Ankaragücü 26 puana ulaştı. Göztepe de puanını 39 yaptı.

Süper Lig'de 11 Temmuz Cumartesi günü Göztepe, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 12 Temmuz Pazar günü ise Ankaragücü, Galatasaray'ı konuk edecek.

Puan durumu
8-  (39) Göztepe
9-  (38) Gaziantep FK -1 Maç
10- (38) Antalyaspor
11- (36) Kasımpaşa -1 Maç
12- (33) Gençlerbirliği
13- (32) Yeni Malatyaspor
14- (32) Denizlispor
15- (31) Kayserispor -1 Maç
16- (30) Konyaspor -1 Maç
17- (29) Rizespor -1 Maç
18- (26) Ankaragücü



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