Süper Lig'de 31. hafta maçında iddiası kalmayan Göztepe ile kümede kalma hesapları yağan Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.



Ankaragücü'nün gollerini 17. dakikada Dever Orgill ve 58. dakikada Gerson Rodrigues (penaltı) kaydetti. Göztepe'nin golleri 26. dakikada Kamil Wilczek (penaltı) ve 45+2. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.



Öne geçtiği maçta geriye düşmesine rağmen beraberliği kurtaran Ankaragücü 26 puana ulaştı. Göztepe de puanını 39 yaptı.



Süper Lig'de 11 Temmuz Cumartesi günü Göztepe, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 12 Temmuz Pazar günü ise Ankaragücü, Galatasaray'ı konuk edecek.



Puan durumu

8- (39) Göztepe

9- (38) Gaziantep FK -1 Maç

10- (38) Antalyaspor

11- (36) Kasımpaşa -1 Maç

12- (33) Gençlerbirliği

13- (32) Yeni Malatyaspor

14- (32) Denizlispor

15- (31) Kayserispor -1 Maç

16- (30) Konyaspor -1 Maç

17- (29) Rizespor -1 Maç

18- (26) Ankaragücü



