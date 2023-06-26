Ankaragücü, Dino Hotic'te sona yaklaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, adı Trabzonspor ile anılan Dino Hotic transferinde son aşamaya geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Ankaragücü, Dino Hotic'te sona yaklaştı
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26 Haziran 2023 09:54
Bir ara adı Trabzonspor'la geçen Dino Hotic, Süper Lig'e transfer oluyor.

Ankaragücü'nün bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki Boşnak oyuncuyla yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği öğrenildi.

Cercle Bruge ile mukavelesi biten Hotic, hem 10 numara hem de sağ kanatta görev yapıyor.

Geçen sezon Belçika Ligi'nde 34 karşılaşmaya çıkan Hotic, 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.

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