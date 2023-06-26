Ankaragücü, Dino Hotic'te sona yaklaştı

Bir ara adı Trabzonspor'la geçen Dino Hotic, Süper Lig'e transfer oluyor.



Ankaragücü'nün bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki Boşnak oyuncuyla yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği öğrenildi.



Cercle Bruge ile mukavelesi biten Hotic, hem 10 numara hem de sağ kanatta görev yapıyor.



Geçen sezon Belçika Ligi'nde 34 karşılaşmaya çıkan Hotic, 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ