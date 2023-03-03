Ankaragücü, deplasmanda Ormanspor'u yenmeyi bildi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde Ankaragücü Mamak Belediyesi, deplasmanda OGM Ormanspor'u 90-87 mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü, deplasmanda Ormanspor'u yenmeyi bildi
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03 Mart 2023 20:52
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 19. haftanın açılış maçında Ankaragücü Mamak Belediyesi, deplasmanda OGM Ormanspor'u 90-87 yendi.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu konuk ekip, 27-23 önde tamamladı. Soyunma odasına takımlar, 46-46 eşitlikle gitti. Üçüncü periyodu çift haneli farkla (72-62) üstün bitiren OGM Ormanspor karşısında konuk ekip, son bölümdeki performansıyla önemli bir dönüşe imza attı. Maçın sonunu iyi oynayan sarı-lacivertli ekip, rakibini 90-87 mağlup etti.

Ankaragücü Mamak Belediyesi, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini alırken, OGM Ormanspor ise 12. yenilgisini yaşadı.

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