Ankaragücü, deplasmanda Ormanspor'u yenmeyi bildi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 19. haftanın açılış maçında Ankaragücü Mamak Belediyesi, deplasmanda OGM Ormanspor'u 90-87 yendi.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu konuk ekip, 27-23 önde tamamladı. Soyunma odasına takımlar, 46-46 eşitlikle gitti. Üçüncü periyodu çift haneli farkla (72-62) üstün bitiren OGM Ormanspor karşısında konuk ekip, son bölümdeki performansıyla önemli bir dönüşe imza attı. Maçın sonunu iyi oynayan sarı-lacivertli ekip, rakibini 90-87 mağlup etti.
Ankaragücü Mamak Belediyesi, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini alırken, OGM Ormanspor ise 12. yenilgisini yaşadı.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu konuk ekip, 27-23 önde tamamladı. Soyunma odasına takımlar, 46-46 eşitlikle gitti. Üçüncü periyodu çift haneli farkla (72-62) üstün bitiren OGM Ormanspor karşısında konuk ekip, son bölümdeki performansıyla önemli bir dönüşe imza attı. Maçın sonunu iyi oynayan sarı-lacivertli ekip, rakibini 90-87 mağlup etti.
Ankaragücü Mamak Belediyesi, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini alırken, OGM Ormanspor ise 12. yenilgisini yaşadı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ