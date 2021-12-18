Ankaragücü deplasmanda 2 golle güldü!

Spor Toto 1. Lig 17. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü deplasmanda Boluspor ile karşılaştı.
Boluspor Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 2-0 kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 52. Ghayas Zahid kaydetti.
Ankaragücü bu sonuçla puanını 33'e çıkarırken, Boluspor 21 puanda kaldı.
MKE Ankaragücü Ligin 18. haftasında Keçiörengücü'nü konuk edecek, Boluspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.
Boluspor Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 2-0 kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 52. Ghayas Zahid kaydetti.
Ankaragücü bu sonuçla puanını 33'e çıkarırken, Boluspor 21 puanda kaldı.
MKE Ankaragücü Ligin 18. haftasında Keçiörengücü'nü konuk edecek, Boluspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.