Süper Lig'de 15. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lık skorla konuk ekip Ankaragücü oldu.Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Atakan Çankaya ve 45. dakikada Daniel Lukasik kaydetti. Yukatel Denizlispor'un tek golü 80. dakikada Recep Niyaz'dan geldi.Evinde arka arkaya ikinci kez Ankaragücü'ne kaybeden ve ligdeki iki maçlık serisini devam ettiremeyen Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile ilk kez mağlup olarak 12 puanda kaldı. Ligde iki maç sonra kazanan ve bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini alan Ankaragücü puanını 12'ye yükseltti.Süper Lig'de Yukatel Denizlispor gelecek hafta Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.19. dakikada MKE Ankaragücü'nden Kitsiou'nun ceza sahasından çektiği şutta top üstten auta gitti.21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Atakan Rıdvan Çankaya, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.45. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Lukasik, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.58. dakikada Varela ile köşe vuruşu kullanan yeşil siyahlılarda ceza sahasında Rodallega'nın kafa vuruşu, rakip savunmadan döndü.73. dakikada Lopes'in sağ korner direğine yakın bir noktadan kaleye çektiği şutta kaleci Friedrich, topu eliyle çeldi.77. dakikada Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda Voca'nın topa kafa ile müdahalesinde top auta gitti.80. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 1'e indirdi. Mesanovic'in sağ kanattan ortasında Recep Niyaz, ceza sahasında sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-2.90+4. dakikada Leismann'ın ortasında Lopez'den seken topu Mustafa Yumlu, sol çaprazda yakın mesafeden auta attı.90+5. dakikada ceza sahası dışından Recep Niyaz'ın vuruşunda, top auta çıktı.Denizli AtatürkÖzgür Yankaya, Esat Sancaktar, Candaş ElbilHüseyin Altıntaş, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz (Dk. 80 Dossevi), Murawski (Dk. 46 Mesanovic), Varela (Dk. 69 Recep Niyaz), Özer Özdemir (Dk. 72 Muhammet Özkal), Aissati, RodallegaFriedrich, Kitsiou, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Pinto, Lobjanidze (Dk. 90+2 Borven), Lukasik (Dk. 90+2 Şahverdi Çetin), Voca (Dk. 79 Diousse), Endri Çekiçi (Dk. 84 Erdi Dikmen), Paintsil, BolingiDk. 21 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 45 Lukasik (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)Dk. 2 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 63 Paintsil, 90+4 Bolingi (MKE Ankaragücü), Dk. 37 Rodallega, Dk. 71 Özer Özdemir (Yukatel Denizlispor)