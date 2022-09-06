Ankaragücü, Beşiktaş'tan özür diledi!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki maçta yaşanan saldırıdan ötürü bir basın toplantısı düzenledi.



Kulüpler Birliği Başkanı Koç, "Zaman zaman maçlarda gerginlik sıkıntı olabilir. Kulüpler Birliği Vakfı olarak Ankaragücü - Beşiktaş maçında yaşanan saldırının sebebi ne olursa olsun, tüm kulüplere, tüm futbolculara yapılmıştır. Onbinlerce kişinin izlediği maçlarda olmasını istemeyiz. Böyle olaylar olabiliyor. Önemli olan ilgili kişilerin sergilediği duruştur. Bu vahim hareketin köklü bir camiayı bağlamamalıdır. İnşallah bir başka maçta yaşanmaz. Hem Beşiktaş hem Ankaragücü başkanları aralarında konuştular." açıklamasıyla toplantıyı açtı.



FARUK KOCA: "BİZ ÖZÜR DİLİYORUZ!"



MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, "Maalesef ev sahibi biz olduğumuz için yaşanan olayların sorumluluğu işin doğası gereği bize ait. Bir tane taraftarın, 4.5 metrelik bir çiti aşarak sahada bir futbolcuyu tartaklamasını asla kabul etmiyoruz. Bu olaylar en çok ev sahibi takımı cezalandırmaktır. Taraftarı cezalandırmaktır. Onbinlerce insan coşkuyla maçı izlerken, 1-2 kişinin eylemi tüm camiayı töhmet altında bırakıyor." dedi.



Koca, "Hem maçtan önce, hem maçtan sonra yaşananlardan ötürü özür diledik Beşiktaş'tan. Bu kendi irademizle aldığımız bir karardı. Ali Koç ile yaptığımız toplantıda, bazı basın mensupları hoş olmayan ve takımları, başkanları töhmet altında bırakan ifadeler kullanıyorlar. Maalesef bunlar, bundan besleniyorlar. Biz Ankaragücü camiası olarak yaşanan olaylardan üzgünüz. Özür dilemek erdemdir. Bu tüp tavırları kendimiz sergileriz. Birilerinin egosundan ötürü yapmayız. Bu vesileyle Beşiktaş camiasından özür diliyoruz. Ahmet Başkanımla beraber Beşiktaş taraftar gruplarını ziyaret edeceğiz. Başkanım da Ankara'ya geldiğinde ziyaret edecektir." açıklamasını yaptı.



"O taraftar mahkemeye çıktı. Ankaragücü yönetimi, o sürece dahil olmadı." diyen Koca, "Taraftar gruplarının avukatları sürece dahil olmuş. Biz böyle bir eylemin yanında olmayız. Ankaragücü camiası büyüktür. En çok biz üzüldük. Birkaç kişinin eylemini tasvip etmiyoruz." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.



ÇEBİ: "BEŞİKTAŞ TARAFTARINA SESLENİYORUM"



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise, "Ankaragücü Kulübü'nü temsil eden en üst makam Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'dur. Gösterdikleri nezakete, naifliğe, özürlerine teşekkür ediyorum. Bizim için fazlasıyla yeterlidir. Başkanım sağolun, çok naziksiniz. Bu olaylar koca camialara mal edilemez. Beşiktaş taraftarına sesleniyorum. Biz de bu tür olayların yaşanmaması için tüm Beşiktaş camiasını, taaftlarını hassasiyete davet ediyoruz. Suçu işleyen kişilerin cezalandırılması için gerekenin yapılacağını ümit ediyorum. Hepimize geçmiş olsun." sözleriyle toplantıyı kapattı.





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