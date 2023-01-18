Ankaragücü - Beşiktaş: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'yle çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.Eryaman Stadı'nda saat 17.45'te başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ankaragücü - Beşiktaş maçını A Spor canlı yayınlayacak.Tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmada normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatmalara, burada da değişmezse penaltılara geçilecek.Bahadır, Marlon, Uros Radakovic, Mujakic, Malcuit, Tolga, Diack, Taylan, Emre Kılınç, Beridze, SoweMert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Salih, Atiba, Muleka, Gedson, N'Koudou, CenkBeşiktaş ile Ankaragücü, geçmiş yıllarda Türkiye Kupası'nda 14 kez karşı karşıya gelmişti.Bu mücadelelerin 9'unda Beşiktaş galip gelirken 3'ünde Ankaragücü sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda Beşiktaş 16 gol kaydederken kalesinde ise 10 gol gördü.Beşiktaş, kupada Şanlıurfaspor ve Serik Belediyespor'u eleyerek son 16'ya yükselmişti.Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü, sırasuyla Amed Sportif Faaliyetler ve Tuzlaspor'u eleyerek son 16 turuna adını yazdırmıştı.MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 22 yıldır çeyrek final göremiyor.Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonunda kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda çeyrek finale kalamıyor.Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan ve Fenerbahçe'ye elenen MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyip 22 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırmaya çalışacak.MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında konuk takımın taraftarları maçı statta izleyemeyecek.İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar neticesinde maça misafir takım taraftarı alınmayacak.MKE Ankaragücü taraftarları da maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma için satışa çıkarılan bütün biletler tükendi. Sarı-lacivertli kulüp, misafir takım tribününün biletlerini de taraftarı için satışa sunmuştu.