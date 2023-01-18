Ankaragücü - Beşiktaş maçı: Kırmızı kart, muşta!

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin 60 ila 64. dakikaları arası oldukça 'ilginç' geçti.

Haber; Sporx.com
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Ankaragücü - Beşiktaş maçı: Kırmızı kart, muşta!
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18 Ocak 2023 19:13
MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki maçın 60. dakikasında gergin anlar yaşandı.

Jackson Muleka ile Atakan Çankaya arasındaki mücadelenin ardından iki oyuncu, topsuz alanda tartışmaya devam etti ve gerginliğin ardından Muleka'ya kırmızı kart çıktı.

GEDSON'UN ELİNDE MUŞTA

Bu kart üzerine saha karıştı. İki takım oyuncuları arasındaki tartışmanın ardından Gedson Fernandes, elinde muştayla göründü.

Fernandes, tribünlerden atılan muştayı teknik direktör Şenol Güneş'e verdi.

KIRMIZI KARTI İPTAL ETTİ

VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Sarper Barış Saka, Muleka'nın kırmızı kartını iptal edip sarı kart verdi.

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