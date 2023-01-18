MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki maçın 60. dakikasında gergin anlar yaşandı.
Jackson Muleka ile Atakan Çankaya arasındaki mücadelenin ardından iki oyuncu, topsuz alanda tartışmaya devam etti ve gerginliğin ardından Muleka'ya kırmızı kart çıktı.
GEDSON'UN ELİNDE MUŞTA
Bu kart üzerine saha karıştı. İki takım oyuncuları arasındaki tartışmanın ardından Gedson Fernandes, elinde muştayla göründü.
Fernandes, tribünlerden atılan muştayı teknik direktör Şenol Güneş'e verdi.
KIRMIZI KARTI İPTAL ETTİ
VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Sarper Barış Saka, Muleka'nın kırmızı kartını iptal edip sarı kart verdi.
Jackson Muleka ile Atakan Çankaya arasındaki mücadelenin ardından iki oyuncu, topsuz alanda tartışmaya devam etti ve gerginliğin ardından Muleka'ya kırmızı kart çıktı.
GEDSON'UN ELİNDE MUŞTA
Bu kart üzerine saha karıştı. İki takım oyuncuları arasındaki tartışmanın ardından Gedson Fernandes, elinde muştayla göründü.
Fernandes, tribünlerden atılan muştayı teknik direktör Şenol Güneş'e verdi.
KIRMIZI KARTI İPTAL ETTİ
VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Sarper Barış Saka, Muleka'nın kırmızı kartını iptal edip sarı kart verdi.
🟥🟨Jackson Muleka direkt kırmızı kart gördü. VAR incelemesinin ardından bu kart iptal edildi.pic.twitter.com/chJhxg2eun
— Sporxtv (@sporxtv) January 18, 2023
🚨Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya muşta atıldı.pic.twitter.com/9AG6mmOXlP
— Sporxtv (@sporxtv) January 18, 2023
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