Ankaragücü Beşiktaş maçı HD izle canlı, BJK Ankaragücü Canlı bein sports

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek ve mücadeleyi beIN Sports yayınlayacak. Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada VAR'da Alper Ulusoy, AVAR'da ise Bülent Birincioğlu yer alacak.



