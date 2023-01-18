Haber Tarihi: 18 Ocak 2023 18:08 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 18:09

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE HD | A SPOR

Ankaragücü - Beşiktaş maçı canlı izle | Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak maçın detayları belli oldu. Karşılaşmayı televizyondan ve tribünden takip edecek sporseverler Ankaragücü - Beşiktaş ZTK maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını merak ediyor. İşte iki takımda öne çıkan detaylar...

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE HD | A SPOR
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'yle çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Sarper Barış Saka'nın yöneteceği Ankaragücü - Beşiktaş maçı için geri sayım sürerken maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar....

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ankaragücü - Beşiktaş ZTK maçı 18 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı Eryaman Stadı'nda saat 17:45'te başlayacak

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı  A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE - CANLI ANLATIM

Ankaragücü - Beşiktaş maçını canı anlatım ile buradan takip edebilirsiniz...



 MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Beridze, Taylan, Tolga, Emre Kılınç, Sowe.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Tayfur, Redmond, Gedson, N'Koudou, Cenk.


ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI DETAYLARI

Ligde Konya karşısında zorlansa da kazanmayı başaran Beşiktaş bugün başkentten de zaferle dönerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Beşiktaş bu karşılaşma öncesinde eksik futbolcu bulunmazken Beşiktaş, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak sahada mücadele edecek.
 Beşiktaş ile Ankaragücü, önceki yıllarda Türkiye Kupası'nda 14 kez karşı karşıya gelmişti.

Bu karşılaşmaların 9'unda Beşiktaş galip gelirken 3'ünde Ankaragücü galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda Beşiktaş 16 gol kaydederken kalesinde ise 10 gol gördü.
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