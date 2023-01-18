ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE HD | A SPOR

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?



ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

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ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI DETAYLARI









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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'yle çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Sarper Barış Saka'nın yöneteceği Ankaragücü - Beşiktaş maçı için geri sayım sürerken maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar....Ankaragücü - Beşiktaş ZTK maçı 18 Ocak Çarşamba günü oynanacak.Ankaragücü - Beşiktaş maçı Eryaman Stadı'nda saat 17:45'te başlayacakAnkaragücü - Beşiktaş maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Ankaragücü - Beşiktaş maçını canı anlatım ile buradan takip edebilirsiniz...: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Beridze, Taylan, Tolga, Emre Kılınç, Sowe.: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Tayfur, Redmond, Gedson, N'Koudou, Cenk.Ligde Konya karşısında zorlansa da kazanmayı başaran Beşiktaş bugün başkentten de zaferle dönerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Beşiktaş bu karşılaşma öncesinde eksik futbolcu bulunmazken Beşiktaş, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak sahada mücadele edecek.Beşiktaş ile Ankaragücü, önceki yıllarda Türkiye Kupası'nda 14 kez karşı karşıya gelmişti.Bu karşılaşmaların 9'unda Beşiktaş galip gelirken 3'ünde Ankaragücü galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda Beşiktaş 16 gol kaydederken kalesinde ise 10 gol gördü.