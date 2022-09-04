Ankaragücü Beşiktaş CANLI İZLE, BJK Ankaragücü maçı izle

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek ve mücadeleyi beIN Sports yayınlayacak. Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada VAR'da Alper Ulusoy, AVAR'da ise Bülent Birincioğlu yer alacak.





Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.

Beşiktaş'ta Josef de Souza bu maçta forma giyemeyecek. Atiba ise kadroya alındı. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise riske edilmedi ve kadroda kendisine yer bulamadı.