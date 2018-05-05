Ankaragücü başkanı Yiğiner: ''Taraftar menemen, sarma getiriyordu futbolculara''

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Mehmet Yiğiner, çok zor şartlar altında bu başarıyı yakaladıklarını söyledi.Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladıkları dönemde sarı-lacivertli kulüp için "borç batağında, kapanır" denildiğini hatırlatarak, "Geldiğimizde ne elektrik, ne su vardı, gaz bile yoktu. Çocuklar ikinci devrelere ıslak formayla devam ediyordu. Taraftar menemen, sarma getiriyordu. Bunlar kulübü ayakta tuttu." ifadelerini kullandı.Başkent kulübünü kurumsal yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Yiğiner, "Önemli olan inanmaktı. Birlik, beraberlik, inanç, emek ve fedakarlık olunca Allah da nasip etti. Geçen sene şampiyonluk yaşadık, kutladık. Bu sene de Süper Lig'e döndük. Köye, kasabaya maçlara gittik, taraftarımız bizi hep destekledi. Biz de yönetim olarak fedakarlık yaptık. Neyimiz var neyimiz yok kulübü ayakta tutmak için kullandık." diye konuştu.Sezon başında transfer yasağını kaldıramadıklarına, devre arasında da takviye yapamadıklarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son anda verdiği destekle eksiklikleri giderebildiklerine dikkati çeken Yiğiner, şöyle devam etti:"Halkın içinden geldik, esnafız babadan, devamlı sokaktayız, taraftarla başta birbirimizi anlayamadık. Ön yargılı yaklaşıldı ama o samimiyet görüldükten sonra herkes bizimle hareket etti. Psikolojik anlamda çok savaşlar verildi, fakat neticede ne kadar zorlanırsanız, acı çekerseniz, bunun mutluluğu, sevinci o derece fazla oluyor. Gönül isterdi ki şampiyon çıkalım ama bu kadar zor şartlarda, transfer yapamadan, 4 tane de futbolcunuz ayrılıyor, 21 kişilik kadroyla Süper Lig'e çıkıyorsunuz. Bu bir mucize, Allah'ın bize bir lütfu. Ankaragücü zorun da zorunu başardı."Mehmet Yiğiner, Süper Lig'e çıkan kadronun başındaki teknik direktör İsmail Kartal ile devam edeceklerini söyledi.İsmail Kartal'ın en önemli özelliğinin çalışkanlığı ve dürüstlüğü olduğunu ifade eden Yiğiner, "Tam da bizim istediğimiz tarzda bir hoca. Kesinlikle onunla yola devam edeceğiz." şeklinde konuştu.Süper Lig'de yapacaklarını planlamaya bir an evvel geçmeleri gerektiğine vurgu yapan Yiğiner, "Kulübümüz geçmişte kaderine terk edildi. Bu yönetimin ve taraftarın bağlığı olmasaydı takım şimdi amatördeydi, kimse de kurtaramazdı. Şu anda Süper Lig'deyiz. Gereğini yapmazsak bu takım bir daha gider ve geri gelemez." ifadelerini kullandı."Ankara'da en yüksek marka Ankaragücü." diyen Yiğiner, şöyle devam etti:"Vergimizi veriyor muyuz, veriyoruz. Bu kulüp şu süreçte sağdan soldan toplanacak 35 milyon lira ile sezona başlarsa bir kaç sene sonra bu ligde de şampiyonluk kovalar. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi kulüplerin harcadığının 4'te birini biz harcayabilirsek yarışmacı bir takım kurarız. Çok can yakarız. Potansiyel, bu ekip ve camiada var. Burada olay planlamayı düzgün yapmak."Görevde oldukları 5,5 yıllık süreçte 5 genel kurul gerçekleştirdiklerini ifade eden Yiğiner, "Süper Lig'de mücadele edecek şekilde bir yönetim oluşturmak için 6. genel kurulu yaparız, problem yok. Yönetimde olalım diyen arkadaşlarımız varsa davet ediyoruz. Damlaya damlaya göl olur. Yönetim kurulu sayımız 14 olmaz da 25 olur. Bilgisi, becerisi, ekonomisi güçlü olan insanları içimize alırsak daha güçlü oluruz." diye konuştu.Eryaman semtinde yapılan 22 bin kişilik yeni statta oynamak için resmi başvuruyu yaptıklarını belirten Yiğiner, "Bu kulüp, camia bunları hak ediyor. 19 Mayıs Stadı'nın yapımı bitene kadar orada oynamak istiyoruz. Bu statlar niye yapılıyor. Başarı yakalansın insanlar gelsin diye. Bir de Ankara'nın bir gerçeği var, bu statları Ankara'da sadece Ankaragücü doldurur. İstediğiniz kadar çilek transfer yapın. Ankaragücü dünyada taraftarı olan bir camia, halkın takımı." şeklinde konuştu.Yiğiner, hak mahrumiyeti ceza almasına neden olan Denizlispor maçında protokol tribününde yaşanan olaylar için, "Bizim de biraz daha uyanık olmamız lazımdı, bizim gibi insanlar tongaya düşmemeli. Bu cezalar bizi yıldırmaz." değerlendirmesinde bulundu.Yiğiner, Süper Lig'de zor günler geçiren Gençlerbirliği için de "İlhan Cavcav Sezonu'nda yaşadıkları sıkıntılı sürece biz de üzülüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.