Ankaragücü - Başakşehir: Muhtemel 11

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Ligdeki son maçında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren turuncu-lacivertlilerin 19 puanı bulunuyor.İki maçlık galibiyet serisi 2-0'lık Gaziantep FK yenilgisiyle sona eren MKE Ankaragücü ise haftaya 15 puanla 18. sırada giriyor.Ev sahibi Ankaragücü'nde sakatlıkları bulunan Emre Güral, Tiago Pinto, Michal Pazdan ile Ender Aygören sahada yer alamayacak.Başakşehir'de sakatlıkları süren Caiçara, Skrtel ve Bolingoli bu maçta olmayacak. Ayrıca tedavisi süren Mert Günok'un da bu maçta sahaya çıkması beklenmiyor.FriedrichAtakanSarlijaErdiAtilaVocaLukasikPaintsilEndriSabaBolingiVolkanRafaelPonckEpureanuHasan AliİrfanMahmutGulbrandsenDenizViscaBaSon şampiyon Başakşehir bu sezonki istikrarsız performansını özellikle deplasman maçlarında sürdürüyor.Başakşehir, deplasmanda oynadığı son 4 maçta kazanamadı ve bu istatistiğini en son 2016-2017 sezonununda Kasım - Şubat ayları arasında yaşamıştı.Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig kariyerinde karşı karşıya geldiği Ankaragücü'ne kaybetmedi.Başakşehir ile geçen sezon şampiyonluk yaşayana Başakşehir'in hocası Buruk, Ankaragücü ile kariyerinde karşı karşıya gelidiği 4 maçın 2'sini kazandı ve 2'sinde de berabere kaldı.Ankaragücü Başakşehir'i mağlup edemiyorO zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 24 Nisan 2011'de deplasmanda 4-1 yenen başkent temsilcisi, daha sonraki 8 resmi maçı da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda 7 yenilgi, 1 beraberlik yaşayan MKE Ankaragücü, rakibi karşısında son 6 lig maçında ise puan alamadı.İki ekip tarihinde daha önce 2'si kupa, 14'ü Süper Lig olmak üzere 16 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 7'sini Medipol Başakşehir, 4'ünü MKE Ankaragücü kazanırken, taraflar 5 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.Ankara'da oynanan 8 maçta ise sarı-lacivertliler tek galibiyet elde etti. MKE Ankaragücü bu galibiyeti rekabetin ilk maçı olan 21 Eylül 2007'de 1-0'lık skorla aldı. Ankara'da daha sonraki 7 randevuda konuk ekip 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i İstanbul'a puansız göndererek rakibi karşısında iç sahadaki 13 yılı geçen galibiyet hasretini de sonlandırmaya çalışacak.