Ankaragücü, Bajic ile imzaladı!

MKE Ankaragücü, Boşnak forvet Riad Bajic'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Boşnak futbolcu Bajic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen törene Yönetim Kurulu Üyesi Levent Onuk katıldı.
Geçen yıl Giresun temsilcisiyle ligde 34 maça çıkan Boşnak futbolcu, 14 gol attı, 2 asist yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Boşnak futbolcu Bajic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen törene Yönetim Kurulu Üyesi Levent Onuk katıldı.
Geçen yıl Giresun temsilcisiyle ligde 34 maça çıkan Boşnak futbolcu, 14 gol attı, 2 asist yaptı.
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