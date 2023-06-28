Ankaragücü, Bajic ile imzaladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geride kalan sezonda Bitexen Giresunspor'da oynayan forvet Riad Bajic'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, Bajic ile imzaladı!
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28 Haziran 2023 19:34
MKE Ankaragücü, Boşnak forvet Riad Bajic'i transfer etti.
 Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Boşnak futbolcu Bajic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen törene Yönetim Kurulu Üyesi Levent Onuk katıldı.

Geçen yıl Giresun temsilcisiyle ligde 34 maça çıkan Boşnak futbolcu, 14 gol attı, 2 asist yaptı.

 

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