Ankaragücü, Alanya'ya tek eksikle gidiyor

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, Alanya'ya tek eksikle gidiyor
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24 Ocak 2021 13:36
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 3 maçlık yenilgi serisine sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek son veren MKE Ankaragücü, haftaya 18 puanla 19. sırada girdi. Sarı-lacivertli takımda sarı kart cezalısı Atakan Çankaya, Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.

Son 3 maçından sadece 1 puan alarak düşüşe geçen Aytemiz Alanyaspor ise 31 puanla 6. sırada yer alıyor.

Geçen sezon bu iki takım arasında oynanan karşılaşmaları Akdeniz temsilcisi farklı kazanmıştı. Sahasında rakibini 5-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, Ankara'da ise 4-1'lik galibiyet almıştı.



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