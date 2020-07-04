Ankaragücü Alanyaspor maçı canlı şifresiz izle (bein sports 1 izle)

Ankaragücü - Alanyaspor maçı şifresiz bein sports 1'de izleniyor ve futbolseverler karşılaşmada çıkacak sonucu heyecanla bekliyor. Ligde alt sıraları ilgilendiren Ankaragücü ile Alanyaspor'un mücadelesi canlı olarak olarak burada...

04 Temmuz 2020 17:57
Ankaragücü Alanyaspor maçı canlı şifresiz izle (bein sports 1 izle)
Süper Lig'de Ankaragücü - Alanyaspor maçı canlı şifresiz olarak bein sports 1 ekranlarında izlenebiliyor. Kümede kalma hesapları yapan Ankaragücü, Alanyaspor'u ağırladığı maçta mutlak galibiyet istiyor. Avrupa kuponlarına gitmek isteyen Alanyaspor da Ankaragücü deplasmanından kayıpsız dönmenin hesaplarını yapıyor. Digitürk üyeleri, bein sports 1'den karşılaşmanın heyecanını canlı olarak yaşıyorlar. Sporx'te de Ankaragücü - Alanyaspor maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ, TIKLAYIN...


ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇINDA UMUT PEŞİNDE
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 30. hafta maçında 4 Temmuz Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı ilk maçta geçen hafta şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, kümede kalma umutlarını artırmıştı.

Ligde 25 puanla son sırada yer alan başkent temsilcisi, kümede kalma sınırının sadece 3 puan gerisinde bulunuyor. MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 3 maçta 2 puan aldı.

Aytemiz Alanyaspor'u yenerek son 4 haftaya umutlu girmek isteyen başkent temsilcisinde geçen hafta kırmızı kart gören Gerson Rodrigues ile sarı kart cezalısı Sedat Ağçay, forma giyemeyecek.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir sezon geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak Aytemiz Alanyaspor, ligde 45 puanla 7. sırada yer alıyor. Akdeniz temsilcisi aradan sonra oynadığı 3 maçta galibiyet alamazken, 2 beraberlikle 2 puan toplayabildi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor, 5-0 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

ANKARAGÜCÜ'NDEN SMS İLE YARDIM KAMPANYASI

MKE Ankaragücü Kulübü, taraftarının isteği doğrultusunda "Yanımızda ol" sloganıyla SMS yardım kampanyasını hayata geçirdi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütün dünyanın ve futbol sektörünün ekonomik olarak derinden etkilendiğini belirterek, "Bizim büyük taraftarımızın bizlerden istemiş olduğu hatıra bilet kampanyasından sonra tekrar taraftarlarımızın istekleri doğrultusunda 'Yanımızda ol' SMS kampanyasını başlatıyoruz. Ankaralıların ve Ankaragüçlülerin bu kampanyaya gereken desteği sonuna kadar vereceğine inanıyorum. Bu kampanyaya vereceğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolcular ise yayımladıkları videoda "Daha güçlü yarınlar için, yanımızda ol. Asırlık çınarımızı yaşatmak için yanımızda ol. Armamızı dalgalandırmak için yanımızda ol. Türkiye'nin bu asırlık çınarına, başkentin bu değerli markasına tüm sporseverlerin desteğini bekliyoruz. Bu onurlu ve gururlu mücadelede sende yanımızda ol." mesajını taraftara iletti.

Kampanyaya katılmak isteyenler cep telefonlarıyla "Yanımızda ol" yazarak SMS göndermeleri durumunda, MKE Ankaragücü Kulübüne maddi katkıda bulunacak.

Kaynak: Sporx.com

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