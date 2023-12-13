Ankaragücü açıkladı: "Adı geçen şahıslar personelimiz değil"

PFDK sevkleri hakkında açıklama yayınlanan Ankaragücü'nde "Adı geçen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli olarak giriş yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü açıkladı: 'Adı geçen şahıslar personelimiz değil'
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13 Aralık 2023 15:49
Son güncelleme 13 Aralık 2023 15:52
Ankaragücü Kulübü, PFDK'ya sevk edilen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahısların kulüp personeli olmadığını ve iki ismin maça biletli girdiğini açıkladı. Açıklamada TFF'ye başvuru yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11.12.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor A.Ş. müsabakası sonrasında yaşanan olaylar sonunda, PFDK sevklerinde adı geçen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli olarak giriş yapmıştır.

Konuyla ilgili oluşan yanlış algının düzeltilmesi amacıyla TFF kurullarına gerekli başvurular yapılacaktır."




 

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