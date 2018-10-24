Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 2 saat 40 dakika sürdü. Sakatlıkları sürenveyanı sıra gribal enfeksiyonu bulunanve sağ arka adalesinde ağrısı olan, idmana katılmadı.Antrenmanın ilk bölümü fitness salonunda gerçekleştirilirken, sonrasında ise saha çalışmasına geçildi. İstasyon, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.