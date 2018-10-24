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Ankaragücü 5 yıldızından yoksun çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, çalışmalarına 5 eksikle devam etti.

Kaynak: AA
Ankaragücü 5 yıldızından yoksun çalıştı
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24 Ekim 2018 17:36
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 2 saat 40 dakika sürdü. Sakatlıkları süren Thomas Heurtaux, Thibault Moulin ve Johannes Hopf'un yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Brice Dja Djedje ve sağ arka adalesinde ağrısı olan Alessio Cerci, idmana katılmadı.

Antrenmanın ilk bölümü fitness salonunda gerçekleştirilirken, sonrasında ise saha çalışmasına geçildi. İstasyon, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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