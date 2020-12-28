Ankaragücü, 5 aylık hasreti Denizli'de bitirdi

MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-1 yenerek, Süper Lig'de 5 ay sonra dış sahada galibiyetle tanıştı.



Sarı-lacivertliler, bu sezon Yukatel Denizlispor maçına kadar deplasmanda oynadığı 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik almıştı.



Geçen sezonun 34. haftasında 25 Temmuz'da Yukatel Denizlispor'a konuk olduğu karşılaşmayı 1-0 kazanan başkent temsilcisi, 5 ay sonra deplasmandaki galibiyet hasretini yine Denizli'de bitirdi.



MKE Ankaragücü, puanını 12'ye yükselterek düşme hattının üzerine çıktı.



- Mustafa Dalcı'yla çıkışa geçti



MKE Ankaragücü, Fuat Çapa'nın yerine getirdiği teknik sorumlusu Mustafa Dalcı yönetiminde iyi sonuçlar aldı.



Dalcı'yla çıktığı ilk 2 maçta puan alamayan sarı-lacivertliler, sonraki 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, sadece Beşiktaş'a kaybetti.



Çapa yönetiminde 7 maçta 2 puan alan MKE Ankaragücü, Dalcı'yla çıktığı aynı sayıdaki karşılaşmada ise 10 puan topladı.



