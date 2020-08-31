Ankaragücü 110. yılını kutluyor

A.GÜCÜ'NÜN YENİ FORMALARI İÇİN TIKLAYIN...

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, kuruluşlarının 110. yılını onur ve gururla kutladıklarını belirtti.Fatih Mert, kulübün kuruluşunun 110. yılı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:"Kurtuluş mücadelemizde çok önemli görevler üstlenen İmalat-ı Harbiye işçilerinin temelini oluşturduğu MKE Ankaragücü'müz, 110 yıllık dev mazisi ile futbolcularından şehitler ve gaziler vermiş Türkiye'mizin en köklü, en güzide kulüplerinden biridir. Ankaragücü'müz sadece bir spor kulübü olmaktan öte vatan-ı müdafaanın en önemli simgelerinden biridir. Tarihimizden aldığımız bu onur ve güç ile daha güçlü yarınlara ve daha büyük zaferlere kavuşacağımıza yürekten inanıyorum. Ankaragücü'müzün arması her zaman gururla ve onurla sonsuza kadar dalgalanacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı tarihimizin 110. yılını büyük bir sevinç ve heyecan ile kutluyor, geçmişten günümüze bu şanlı arma uğruna yaşamlarını yitiren kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum."MKE Ankaragücü Kulübü, kuruluşunun 110. yılına özel forma tasarladı.Sınırlı sayıda üretilen ve sol göğüs kısmında şerit halinde bugüne kadar kullanılan armaların yer aldığı forma, Ankaragücü Store mağazalarında 500 liraya satışa sunuldu.