Süper Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'deki son maçında Pazartesi günü Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Süleyman Abay yönetecek.
Başkent ekibinde kart cezalısı Anton Putsila ile Kenan Özer, Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.
Öte yandan MKE Ankaragücü Kulübü, Kızılay Meydanı'nda kutlama organizasyonu yaptı.
Sarı-lacivertli yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, maçın ardından Ankara 19 Mayıs Stadı'ndan Kızılay Meydanı'na geçerek, taraftarlarla bir araya gelecek.
Ankara Valiliğinden alınan izinle gerçekleştirilecek kutlamalarda yerel sanatçılar sahneye çıkacak.
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Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Süleyman Abay yönetecek.
Başkent ekibinde kart cezalısı Anton Putsila ile Kenan Özer, Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.
Öte yandan MKE Ankaragücü Kulübü, Kızılay Meydanı'nda kutlama organizasyonu yaptı.
Sarı-lacivertli yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, maçın ardından Ankara 19 Mayıs Stadı'ndan Kızılay Meydanı'na geçerek, taraftarlarla bir araya gelecek.
Ankara Valiliğinden alınan izinle gerçekleştirilecek kutlamalarda yerel sanatçılar sahneye çıkacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın