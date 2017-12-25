Süper Lig'in ilk yarısının son maçındaile, Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Osmanlıspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor'umağlup ederek ilk yarıyı 3 puan ile kapattı.Bu galibiyetle küme düşme hattından kurtulan Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltıdan, 49 ve 68. dakikalarda isekaydetti.9 maçtır Süper Lig'de galibiyet göremeyen Teleset Mobilya Akhisarspor'un gollerini ise 36 ve 60. dakikalardaattı.Deplasman ekibinde Ömer Bayram, 63. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Osmanlıspor, puanını 17'ye çıkarttı ve 14. sıraya yükseldi. Akhisarspor ise 19 puanla 12. sırada kaldı.