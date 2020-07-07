Süper Lig'de 31. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Gençlerbirliği ile Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede 1-1 sona erdi.Gençlerbirliği'nin golünü 60. dakikada Bogdan Stancu kaydetti. Fenerbahçe'nin golü 81. dakikada Emre Belözoğlu'ndan geldi.Bu beraberliğin ardından Gençlerbirliği 33, Fenerbahçe ise 50 puana ulaştı.Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak.Bu sezon ligde ikinci kez ağları havalandıran Emre Belözoğlu, 2020'deki ilk golünü kaydetti. 1980 doğumlu Emre Belözoğlu böylece Süper Lig tarihinde dört farklı on yılda gol atan ilk oyuncu oldu. Emre Belözoğlu, 1990'lar, 2000'ler, 2010'lardan sonra 2020'de de gol atmayı başardıSüper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan Göztepe maçına göre zorunlu tek değişiklikle sahaya çıktı.Ligin 30. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde, bu maçta kırmızı kart gören Serdar Aziz kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de Serdar'ın yerine Gençlerbirliği karşısında stoperde Jailson forma giydi.Göztepe maçındaki diğer 10 ismi bozmayan Fenerbahçe'de kalede Altay Bayındır forma giyerken, stoperde Jailson partneri Simon Falette oldu. Sağ bekte Nabil Dirar, sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın forma giydiği sarı-lacivertlilere savunmanın önünde Luis Gustavo ile Tolgay Arslan oynadı. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Deniz Türüç forma şansı bulurken, santrfor arkasında Ozan Tufan, ileri uçta ise Vedat Muriqi görev aldı.Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, uzun süre sonra Süper Lig'de bir maça yedek kulübesinde başladı. Son olarak ligde 18. haftadaki Gaziantep FK maçında yedekler arasında olan Rodrigues, daha sonraki 12 maçın 7'sinde ilk 11'de oynarken, diğer 5 maçta sakatlık ya da cezası nedeniyle kadroda yer almadı.Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde, kırmızı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ile Tolga Ciğerci maç kadrosunda yer almadı.Gençlerbirliği kalecisi Kristoffer Nordfeldt, maç öncesi ısınırken sakatlık geçirdi ve kadrodan çıkartıldı. İsveçli kalecinin yerine yedek kaleci Ertaç Özbir, ilk 11'e dahil edildi. Yedek kaleci olarak da Burak Çapkınoğlu kadroya dahil edildi.Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kaledeki zorunlu değişiklik dışında geçen haftaya sakat Floyd Ayite'nin yerine Soner Dikmen'i ilk 11'de oynattı.Karşılaşmaya hem Gençlerbirliği hem de Fenerbahçe hızlı başladı. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, maçın ilk dakikalarında Gençlerbirliği savunması ve kaleci Ertay'a zor anlar yaşattı. Gençlerbirliği de maçın ilk dakikalarında özellikle Jailson'un hataları nedeniyle oldukça önemli fırsatlar yakaladı. Maçın 5. dakikasında Soner Dikmen, 9. dakikada ise Bogdan Stancu arka müsait durumda olmalarına rağmen net fırsatları harcadılar.Fenerbahçe'de maça stoper başlayan Jailson'un arka arkaya yaptığı kritik hataların ardından teknik direktör Tahir Karapınar, oyuna müdahalede bulundu. Jailson'u orta sahaya çeken Tahir Karapınar, Ozan Tufan'ı stoper bölgesine aldı.Fenerbahçe maça hızlı başladı ama dakikalar ilerledikçe, Gençlerbirliği oyunda kontrolü eline aldı. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu kullanarak rakip kaleye hızlı gitmeye çalışırken, sarı-lacivertliler uzun bir süre rakip kalede tehlike yaratamadı. Gençlerbirliği ise Altay Bayındır'a zor anlar yaşatırken, 32. dakikada bir top çizgiden çıktı. Savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun vuruşunu kaleci Altay çeldi. Hasan Ali Kaldırım ile Altay Bayındır'dan seken topa Stancu bir kez daha dokundu. Yavaş yavaş kaleye doğru giden topu Altay, çabuk davranarak bir kez daha çelmeyi başardı.Fenerbahçe ilk yarının sonuna doğru rakip kaleye gitmeye başladı. Sarı-lacivertliler adına kaleye ilk isabetli şutu Tolgay Arslan çekti. Maçta dakikalar 45'i gösterdiğinde Vedat Muriqi, Gençlerbirliği'nde tek başına etkili oldu. Ancak Vedat Muriqi'nin sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir gole izin vermedi ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.Karşılaşmanın ikinci yarısı başlarken Jailson oyundan alındı. İlk yarıda ciddi hatalar yapan Jailson'un yerine Emre Belözoğlu oyuna girdi. İlk yarıda istediği oyunu ortaya koyamayan Fenerbahçe, ikinci yarının başında daha fazla rakip kaleye gitmeye başladı. Maçın 56. dakikasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Muriqi savunmanın arkasına sarktı. Vedat Muriqi ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ama kaleci Ertaç gole izin vermedi.Fenerbahçe'nin önemli bir fırsatı kaçırmasının ardından Gençlerbirliği, dakikalar 60'ı gösterdiğinde golü buldu. Erdem'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta arka direkte uygun durumda topla buluşan Stancu topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe ise bu golün ardından büyük şaşkınlık yaşadı.Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında geriye düşmesinin ardından rakip kalede beraberlik golünü aradı. Sarı-lacivertliler, 70. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile gole çok yaklaşırken direğe takıldı. Fenerbahçe gol için ileride etkili olmaya çalışırken, 81'de sahneye Emre Belözoğlu çıktı. Tolgay Arslan, Ankaragücü ceza sahasında topla buluştuktan sonra yaydaki Emre Belözoğlu'nu gördü. Emre Belözoğlu, Tolgay Arslan'ın pasında önüne gelen topa gelişine vurdu ve harika bir gol atarak durumu yaptı.Fenerbahçe beraberliği yakalamasının ardından Gençlerbirliği kalesinde ikinci golü aradı. Karşılaşmanın 88. dakikasında Vedat Muriqi'nin vuruşunda top ağlara gitti ama kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle bu gol geçersiz sayıldı. Dakika 90'ı gösterdiğinde ise inanılmaz bir gol kaçtı. Gençlerbirliği savunmasının hatası ile topla buluşan Rodrigues, kaleci Ertaç kalesinde değilken vuruşunu yaptı. Çizgi önünde savunmadan seken topa Ertaç yetişti ve kontrol etti. Rodrigues net fırsatı kaçırdıktan sonra büyük üzüntü yaşadı. Çalan son düdüğün ardından ise iki takım da 1'er puanla yetinmek zorunda kaldı.5. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken topla buluşan Soner Dikmen, Jailson'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Soner, müsait pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.9. dakikada Soner'in sağdan içeriye çevirdiği topu Jailson ıskaladı. Bir anda topu önünde bulan Stancu'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.19. dakikada Gençlerbirliği bir fırsattan daha yararlanamadı. Candeias'ın soldan kullandığı kornerde, Sefa Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.32. dakikada savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun şutunda topu kaleci Altay çeldi. Altay, ikinci pozisyonda kaleye yönelen topu son anda çizgiden çıkarmayı başardı.45. dakikada Jailson ile duvar pası yapan Muric'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, gole izin vermedi.49. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.57. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Muric'in şutunda kaleci topa iyi uzandı ve gole izin vermedi.60. dakika Gençlerbirliği öne geçti. Erdem Özgenç, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde seken topu iyi takip eden Stancu, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.68. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Altay Bayındır, topu kornere çeldi.71. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada, Tolgay Arslan'ın ceza sahasında dokunduğu top direğe çarparak auta gitti.81. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Tolgay'ın pasında Emre Belözoğlu'nun ceza sahası yayı üzerinden gelişine yaptığı sert vuruşta, top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.90+1. dakikada Gençlerbirliği'nde kaleci ve savunmanın anlaşamaması sonucu topla buluşan Rodrigues'in kale önünden yaptığı vuruşta, savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.EryamanAlper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim BozbeyErtaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 66 Polomat), Baiano (Dk. 28 Yasin Pehlivan-Dk. 85 Sessegnon), Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen (Dk. 85 Sio), Candeias, StancuAltay Bayındır, Dirar, Jailson (Dk. 46 Emre Belözoğlu), Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan (Dk. 86 Ömer Faruk Beyaz), Deniz Türüç (Dk. 70 Rodrigues), Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, MuricDk. 60 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 81 Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)Dk. 16 Jailson, Dk. 42 Ozan Tufan, Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 74 Dirar (Fenerbahçe), Dk. 54 Yasin Pehlivan, Dk. 90 Candeias, Dk. 90+1 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)