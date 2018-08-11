Ankara'da da 'Emre Akbaba' sesleri

Galatasaray'da transferin gözde isimlerinden Emre Akbaba, Ankara'da da unutulmadı.
Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sırasında ve sonrasında, sarı-kırmızılı taraftarlardan yine Emre Akbaba tezahüratları geldi.
Alanyaspor ile görüşmelerin sürdüğü Emre Akbaba transferini istediklerini bir kez daha dile getiren sarı-kırmızılı taraftarlar, uzun süredir milli oyuncunun takıma katılmasını bekliyor.
Galatasaray taraftarı Eren Derdiyok'un attığı 3. golden sonra ''Cimbom'un çocuğu Emre Akbaba'' tezahüratları yaptı.
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Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sırasında ve sonrasında, sarı-kırmızılı taraftarlardan yine Emre Akbaba tezahüratları geldi.
Alanyaspor ile görüşmelerin sürdüğü Emre Akbaba transferini istediklerini bir kez daha dile getiren sarı-kırmızılı taraftarlar, uzun süredir milli oyuncunun takıma katılmasını bekliyor.
Galatasaray taraftarı Eren Derdiyok'un attığı 3. golden sonra ''Cimbom'un çocuğu Emre Akbaba'' tezahüratları yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın