Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma Namazı saatleri ilçelere göre

15 Şubat Cuma günü Ankara'da ilçe ilçe cuma namazı saatleri nedir? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Ankara'da cuma namazı saatleri ve detaylar...

15 Şubat 2019 02:12
Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma Namazı saatleri ilçelere göre
15 Şubat Cuma günü için Ankara'da cuma namazı saatleri belli oldu! Peki Ankara'da hangi ilçede saat kaçta cuma ezanı okunacak? İşte Ankara'da tüm ilçelerin cuma namazı saatleri ve tüm bilgiler...
15 ŞUBAT CUMA ANKARA'DA İLÇE İLÇE CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN



MÜBAREK CUMA GÜNÜNE ÖZEL MESAJLAR
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

- Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

- Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

- Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

- Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

- Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

- Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

- Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

- Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT SÜNNET

Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. (Bunun iki rekatını kılmak farzdır. Öğle namazından daha kuvvetli farzdır.) Bunlar sırası ile şöyledir:

1- Önce, Cumanın dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sonra, cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe okunduktan sonra, ikamet okunup, cemaat ile Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır.

2- Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. Bunun kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir.

3- Bundan sonra, "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir denilen bir namaz kılınır.

4- Sonra da, sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Bundan sonra, Ayet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.

Diğer Haberler

Maurizio Sarri, Chelsea'de zaman istiyor! Chelsea

Maurizio Sarri, Chelsea'de zaman istiyor!
Elazığspor Gençlerbirliği maçı canlı hangi kanalda? Elazığspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Gündem

Elazığspor Gençlerbirliği maçı canlı hangi kanalda? Elazığspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta?
Lyon Guingamp maçı canlı hangi kanalda? Lyon Guingamp maçı saat kaçta? Gündem

Lyon Guingamp maçı canlı hangi kanalda? Lyon Guingamp maçı saat kaçta?
Juventus Frosinone maçı canlı hangi kanalda? Juventus Frosinone maçı saat kaçta? Gündem

Juventus Frosinone maçı canlı hangi kanalda? Juventus Frosinone maçı saat kaçta?
Augsburg Bayern Münih maçı canlı hangi kanalda? Augsburg Bayern Münih maçı saat kaçta? Gündem

Augsburg Bayern Münih maçı canlı hangi kanalda? Augsburg Bayern Münih maçı saat kaçta?
Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı canlı hangi kanalda? Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Gündem

Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı canlı hangi kanalda? Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta?
Cuma namazı saat kaçta? (15 Şubat Cuma) Namaz saatleri, Cuma namazı kaçta kılınacak? Gündem

Cuma namazı saat kaçta? (15 Şubat Cuma) Namaz saatleri, Cuma namazı kaçta kılınacak?
Cuma mesajları (15 Şubat Cuma) En güzel cuma mesajları, cuma duası ve paylaşımları Gündem

Cuma mesajları (15 Şubat Cuma) En güzel cuma mesajları, cuma duası ve paylaşımları
Cuma günü mesajları SMS kısa ve uzun paylaşımları! Cuma mesajları (whatsapp, twitter paylaşımı) Gündem

Cuma günü mesajları SMS kısa ve uzun paylaşımları! Cuma mesajları (whatsapp, twitter paylaşımı)
Daha fazla göster
1

Galatasaray avantajı Benfica'ya kaptırdı
2

Galatasaray - Benfica maçında tartışmalı penaltı kararı
3

"Galatasaray - Benfica maçında VAR olsaydı..."
4

Anthony Modeste için FIFA son kararını verdi!
5

Fatih Terim'den UEFA'ya tepki!
6

Luyindama; "Eğer Benfica, bizi burada yenebiliyorsa..."
7

Fenerbahçe'den G.Saray-Benfica maçı sonu paylaşım!
8

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme
9

Nuno Gomes: "Fatih Terim bana kızmasın..."
10

Marcao: "Dürüst olayım, penaltı değildi"
yukarı ok