Ankara'da cuma namazı saat kaçta? 2 Kasım Cuma namaz saati

2 Kasım Cuma günü Ankara'da ilçe ilçe cuma namazı saatleri nedir? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Ankara'da cuma namazı saatleri ve detaylar...

02 Kasım 2018 01:32
Ankara'da cuma namazı saat kaçta? 2 Kasım Cuma namaz saati
2 Kasım Cuma günü için Ankara'da cuma namazı saatleri belli oldu! Peki Ankara'da hangi ilçede saat kaçta cuma ezanı okunacak? İşte Ankara'da tüm ilçelerin cuma namazı saatleri ve tüm bilgiler...
2 KASIM CUMA ANKARA'DA İLÇE İLÇE CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN



MÜBAREK CUMA GÜNÜNE ÖZEL MESAJLAR
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

- Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

- Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

- Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

- Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

- Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

- Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

- Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

- Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT SÜNNET

Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. (Bunun iki rekatını kılmak farzdır. Öğle namazından daha kuvvetli farzdır.) Bunlar sırası ile şöyledir:

1- Önce, Cumanın dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sonra, cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe okunduktan sonra, ikamet okunup, cemaat ile Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır.

2- Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. Bunun kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir.

3- Bundan sonra, "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir denilen bir namaz kılınır.

4- Sonra da, sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Bundan sonra, Ayet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.

Diğer Haberler

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçını uyduda veren kanallar hangileri? Gündem

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçını uyduda veren kanallar hangileri?
Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? GS FB derbi saati kaç? Gündem

Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? GS FB derbi saati kaç?
Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda saat kaçta? Gündem

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Cuma namazı saat kaçta? 2 Kasım Cuma namazı saati, il il namaz saatleri Gündem

Cuma namazı saat kaçta? 2 Kasım Cuma namazı saati, il il namaz saatleri
En yeni cuma mesajları, Mübarek cuma günü için ayetli, dualı mesajlar Gündem

En yeni cuma mesajları, Mübarek cuma günü için ayetli, dualı mesajlar
Cuma mesajları (whatsapp için) Cuma günü için en güzel mesajlar, dualar, sözler Gündem

Cuma mesajları (whatsapp için) Cuma günü için en güzel mesajlar, dualar, sözler
Dualı cuma mesajları, Cuma kutlama SMS mesajları, 2 Kasım en yeni cuma tebrikleri Gündem

Dualı cuma mesajları, Cuma kutlama SMS mesajları, 2 Kasım en yeni cuma tebrikleri
Öğle namazı saat kaçta? (2 Kasım) Cuma namazı saat kaçta? Ezan saatleri Gündem

Öğle namazı saat kaçta? (2 Kasım) Cuma namazı saat kaçta? Ezan saatleri
Ankara'da cuma namazı saat kaçta? 2 Kasım Cuma namaz saati Gündem

Ankara'da cuma namazı saat kaçta? 2 Kasım Cuma namaz saati
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe zorlandı ama kazandı!
2

LeBron: "Cedi, çoğu NBA oyuncusundan daha gelişmişti"
3

Aleyna Tilki, Sinan Gümüş ile sevgili mi? Aleyna açıkladı..
4

Galatasaray'a Mısır'dan 18'lik yetenek!
5

Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i
6

Fatih Terim'in derbi planı hazır!

7

Juventus'tan sürpriz Marcelo hamlesi!

8

Fenerbahçe'den Hooijdonk'a teklif! Hasan Ali istedi
9

Volkan Demirel'den Galatasaray derbisi açıklaması
10

Lovren: "Ramos benden daha çok hata yapıyor"
yukarı ok