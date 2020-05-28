Ankara'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu mu?

Coronavirüs salgının ülkemizde bir nevi kontrol altına alınmaya başlanması ile beraber milyonlar normalleşme planı çerçevesinde alınacak yeni kararları takip ediyor. Bu kapsamda; gelen son bilgi ise ibadethanelerin açılışı ile ilgili oldu. Son dönemin bir numaralı gündem maddesi olan bu konuyla ilgili olarak detaylar internet üzerinden araştırılmaya başladı. Buna göre; Camiler ne zaman açılacak? İşte binlerce kişinin Cuma günü öncesinde araştırdığı Cuma namazı kılınacak camiler ve tüm detaylar…Cuma namazları sosyal mesafe kuralına uyularak camilerin içinde değil dışında kılınacak. Bu nedenleŞadırvanlar kapalı olacak ve her namaz kılacak kişi kendi seccadesini evinden kendisi getirecek. Ortak seccade kullanımı olmayacak.Sabah'ta yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre ise 16 Mart tarihinden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan cami ve mescitlerin 29 Mayıs tarihinde açılacağı açıklaması yapıldı.İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi.Genelgede, yeni tip koronavirüs (Covid- 19) salgınının Türkiye'de yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, 16 Mart'tan itibaren salgın kontrol altına alınıncaya kadar ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verildiği hatırlatıldı.Gelinen aşamada, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısında, cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği belirtilen genelgede, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, 29 Mayıs Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği kararı alındığı ifade edildi.Genelge kapsamında, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.Erzincan İl Müftülüğünce Cuma günü camilerin cemaatine kavuşacağı bildirilerek uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında cemaate kapanan camiler Cuma günü açılacak. Erzincan İl Müftülüğünce dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında şu bilgilendirme yapıldı.1. Camilerde abdest alınmayacak evde abdest alınıp gelinecek.(şadırvan, abdest alma yerleri kapalı olacak)2. Maskesiz camiye girilmeyecek.3. Herkes kendi seccadesini getirip götürecek.4. Camilerde belirlenen mesafelerde saf tutulacak.5. Namaz çıkışlarında kesinlikle tokalaşma olmayacak.6.Cuma namazı caminin bahçesinde kılınacak camide kılınmayacak.7. Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek.8.Öğlen ikindi cemaatle kılınacak diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.9.Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları gerekir.10.Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, hutbe okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır.11.Camilerde ortak kullanıma açık olan rahle, tespih, ayakkabı çekeceği kullanılmayacak.