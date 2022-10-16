Ankara Yenimahalle, Jomi Salerno'ya boyun eğdi

Kadınlar Hentbol Avrupa Kupası'nda Ankara Yenimahalle Belediyespor, İtalyan rakibi Jomi Salerno'ya 34-33 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankara Yenimahalle, Jomi Salerno'ya boyun eğdi
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15 Ekim 2022 22:14
Ankara Yenimahalle Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında İtalya'nın Jomi Salerno takımına 34-33 mağlup oldu.

Ankara Yenimahalle Belediyespor, organizasyonun ikinci turu ilk maçında İtalya'nın Jomi Salerno takımıyla karşılaştı.

Salerno Palapalumbo Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-17 önde bitiren Ankara Yenimahalle Belediyespor, ikinci yarıda bu avantajını kaybederek mücadeleyi 34-33 kaybetti.

Karşılaşmanın rövanşı 16 Ekim Pazar günü yine aynı salonda oynanacak.

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