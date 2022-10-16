Ankara Yenimahalle, Jomi Salerno'ya boyun eğdi

Ankara Yenimahalle Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında İtalya'nın Jomi Salerno takımına 34-33 mağlup oldu.
Ankara Yenimahalle Belediyespor, organizasyonun ikinci turu ilk maçında İtalya'nın Jomi Salerno takımıyla karşılaştı.
Salerno Palapalumbo Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-17 önde bitiren Ankara Yenimahalle Belediyespor, ikinci yarıda bu avantajını kaybederek mücadeleyi 34-33 kaybetti.
Karşılaşmanın rövanşı 16 Ekim Pazar günü yine aynı salonda oynanacak.
Ankara Yenimahalle Belediyespor, organizasyonun ikinci turu ilk maçında İtalya'nın Jomi Salerno takımıyla karşılaştı.
Salerno Palapalumbo Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-17 önde bitiren Ankara Yenimahalle Belediyespor, ikinci yarıda bu avantajını kaybederek mücadeleyi 34-33 kaybetti.
Karşılaşmanın rövanşı 16 Ekim Pazar günü yine aynı salonda oynanacak.
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