Ankara Yenimahalle Belediyespor, Avrupa'da turladı!

Ankara Yenimahalle Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında İtalya'nın Jomi Salerno takımını deplasmanda 24-22 yendi ve bir üst tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankara Yenimahalle Belediyespor, Avrupa'da turladı!
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17 Ekim 2022 00:25
Ankara Yenimahalle Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında İtalya'nın Jomi Salerno takımını deplasmanda 24-22 yenerek bir üst tura çıktı.

Salerno Palapalumbo Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ise rakip takım 13-11 önde tamamladı.

Dün aynı salonda oynanan ikinci tur ilk maçında Ankara Yenimahalle Belediyespor, Jomi Salerno takımına 34-33 mağlup olmuştu.

Ankara Yenimahalle Belediyespor, rövanş maçında 2 farklı galibiyetle rakibini yenerek 3. tura yükseldi.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası üçüncü tur kura çekimi 18 Ekim'de yapılacak.

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