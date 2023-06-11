Ankara Yarı Maratonu tamamlandı

Atletizmde Ankara Yarı Maratonu ve 10 kilometre koşusu, Gölbaşı Mogan Gölü'nde yapıldı.



Ankara Dekatlon Spor Kulübünün Mogan Gölü Park Alanı'nda gerçekleştirdiği yarı maratonda, erkeklerde Kasım Çağlar 1 saat 1 dakika 46 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde ederken, kadınlarda Göksu Erkoç 1 saat 24 dakika 53 saniye ile birinci oldu.



Yarı maratonda erkeklerde Ahmet Bayram ikinci, Ayhan Bikir ise üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda ise Serpil Yanbastı kürsünün ikinci, Özlem Doğan ise üçüncü basamağına çıktı.



ÖDÜLLER YARIŞ SONUNDA VERİLDİ



10 kilometre yarışında erkeklerde Hasan Deniz Kalaycı birinci, Koray Şahin ikinci, Onur Altın üçüncü olurken, kadınlarda ise Serra Sude Kökduman, Şükran Bayar ve Arzu Köse ilk 3 sırayı oluşturdu.



Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara, para ödüllerinin yanı sıra kupa ve madalya verilirken, parkuru tamamlayan her sporcu katılımcı madalyası aldı.



LÖSEV GÖNÜLLÜLERİ DE KATILDI



Ankara Dekatlon Spor Kulübü Başkanı Hasan Başköy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maratona 550 sporcunun katıldığını söyledi.



Maratonun bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini anlatan Başköy, "Yoğun bir katılım oldu. Bu da bizi mutlu etti. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl koşumuza Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) gönülleri de katıldı. LÖSEV gönüllüleri koşuyla kansere dikkat çekti. Erken teşhisin önemini vurguladılar. Sosyal içerikli bir işe vesile olduğumuz için ayrıca mutlu olduk. Dereceye giren tüm sporcuları tebrik eder, katkı sağlayan kurum ve sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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