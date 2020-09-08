Ankara ve İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Keçiören ilçesine bağlı Etlik Mahallesi'nde dolmuşları durdurarak denetim yaptı.



Denetimlerde, resmi evrakların yanı sıra yeni tip koronavirüs ( Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı ve maske takıp takmadıkları kontrol edildi.



Kurallara uymayan sürücü ile yolculara gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.



Denetimlerin ilerleyen günlerde devam edeceği belirtildi.



İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekipler, kent genelinde minibüslerde denetim yaptı.



Ekipler denetimlerde minibüs sürücülerine ayakta yolcu almamaları konusunda uyarıda bulunurken, yolculardan maske takmalarını, sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.



Ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.



