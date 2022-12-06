Ankara Üniversitesinde öğrenim gören Faslı ve İspanyol öğrenciler, milli futbol takımlarının karşı karşıya geldiği Dünya Kupası maçını üniversite yönetimi ve Türk arkadaşlarıyla izledi.



Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 128 ülkeden 4 bin 700'ün üzerinde uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü Ankara Üniversitesinde Dünya Kupası heyecanı yaşandı.



Fas ve İspanya arasında oynanan 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçı için Beşevler yerleşkesindeki personel yemekhanesine rektörlük tarafından dev ekran kuruldu.



Rektörlüğün daveti üzerine ellerinde bayraklarla yemekhaneye gelen Faslı, İspanyol ve Türk öğrenciler, maçın başlamasına kısa süre kala salonu doldurdu.



Fas ve İspanya arasındaki futbol karşılaşmasını, Türkiye-Fas Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Halis Dalkılıç, Türkiye-İspanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mahmut Atilla Kaya, Fas'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Mouna Akesbi, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör yardımcıları, Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi yöneticileri ile Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi yöneticileri de izledi.



Öğrenciler, maçı baştan sona tezahüratlar eşliğinde büyük bir coşku ve heyecan içerisinde takip etti.



Fas'ın İspanya'yı penaltılar sonunda 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdığı karşılaşma sonunda Faslı öğrenciler büyük sevinç yaşadı.



Galibiyeti kutlayan Faslı öğrencileri tebrik eden Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, sahada Fas kazansa da öğrenciler arasında dostluğun kazandığını söyledi.



Kampüste farklı bir deneyim yaşayan öğrenciler, maç sonunda Rektör Ünüvar ile anı fotoğrafı çektirdi.



