Ankara Turnuvası'nda kazanan Türk Telekom oldu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinin katıldığı Ankara Turnuvası'nı Türk Telekom kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ankara Turnuvası'nda kazanan Türk Telekom oldu
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05 Eylül 2020 19:04
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinin katıldığı Ankara Turnuvası'nı Türk Telekom kazandı.

Türk Telekom, OGM Ormanspor'u 93-81 mağlup etti.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın son gün ilk maçında Petkimspor, Gaziantep Basketbol'u 63-53 yendi. 

Günün ikinci ve son maçında ise Türk Telekom, OGM Ormanspor'u 93-81 yendi. Böylece Türk Telekom turnuvada 3'te 3 yaparak turnuvanın şampiyonu oldu.  



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