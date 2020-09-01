Ankara Keçiörengücü'ne 19 yaşında Nijeryalı sol bek

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 19 yaşındaki Nijeryalı sol bek Alabi Toheeb ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ankara Keçiörengücü'ne 19 yaşında Nijeryalı sol bek
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01 Eylül 2020 17:15
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 19 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Alabi Toheeb ile anlaştı. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Prince Kazeem Eletu forması giyen 19 yaşındaki sol bekle 4 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu. 

Açıklamada, "Yeni transferimiz Alabi'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

 

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