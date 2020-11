Ankara Keçiörengücü'nde hedef Süper Lig

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü futbolcusu Samet Akaydin, hedeflerinin ilk iki ya da play-off olduğunu belirterek, bu takımı seneye Süper Lig'de göreceklerine inandığını söyledi.



Ankara Keçiörengücü'nün savunma oyuncusu Samet Akaydin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kulübe geçen sene geldiğini sözleşmesini bu sene bir yıl daha uzattıklarını belirterek, "Geçen sene ligde iyi mücadele ettik, iyi bir puanla tamamladık, tabii ki gönlümüz en azından play-off oynamaktı ama iyi bir takım olduğumuzu gösterdik geçen yıl. Bu sezon da takımın hemen hemen iskelet kadrosu duruyor." diye konuştu.



Başkent ekibinin 26 yaşındaki futbolcusu, "Bir hoca değişikliği yaşadık ama bu bizi olumsuz etkilemedi. Bu takımda önemli olan sistem, arkadaşlık, bunlar üst düzey Ankara Keçiörengücü gerçekten futbol oynamak için çok güzel bir kulüp. Bu sezon iyi başladık, iyi gidiyorduk, tabii pandemi sürecinden dolayı futbolcular etkilendi inişler çıkışlar oluyor. Bu sene en az seviyede hata yapan takımlar üst sıralarda kalıcı olacağını düşünüyorum. Biz de bunun için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Samet Akaydin, "Bu sezon hedeflediğimiz play-off veya ilk ikinin içerisinde olmak istiyoruz, inşallah olur diye düşünüyorum." dedi.



- "Hedefim tabii Süper Lig, bu sezon olacağına inanıyorum"



Kişisel olarak iyi bir futbol sergilediğini belirten Ankara Keçiörengüçlü futbolcu, "Bu sezon geçen sezondaki gibi iyi başladığımı düşünüyorum, bir standardım var, o standardı koruyorum bazen üstüne çıkıyorum. Bazen inişler de oluyor, her maç çok iyi oynayamayız. Ama iyi gidiyoruz, bu sezon takım olarak da iyi bir futbol sergiliyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Süper Lig'de oynama hayalinin olup olmadığına ilişkin de Samet, "Kendi takımımla Süper Lig'e çıkarak oynamayı çok isterim, normal kendim Süper Lig'e gitmekten bu takımla Süper Lig'e çıkmayı daha çok isterim. Sonuçta bize bir değer katan bizi biz yapan kulüp burası. Ama hedefim tabii Süper Lig, bu sezon olacağına inanıyorum. Olursa da en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum. Ankara Keçiörengücü'nün hedefi tabii ki play-off ama şampiyonluk da olursa, ilk iki de olursa şaşırmayız yani. Bu sene kimin şampiyon olup kimin olmayacağı da belli değil çok değişik bir lig yaşıyoruz bu sezon. Herkes herkesi yeniyor, kimse puan farkını açamıyor. Bu sene koronavirüs sezonu diyebiliriz yani kim daha az bu virüse yakalanırsa o takımlar az etkilenecek gibi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasının takımlarını nasıl etkilediğine yönelik de Samet Akaydin, "Bizim için avantajlı değil. Seyirci futbolcuyu ateşliyor, seyirci olsa tamam az bir seyircimiz var ama az bile olsa onların bizi iten bir güçleri var. Deplasmanda bile seyircili olmasını isteriz, rakip takımın seyircisi bile futbolcuyu gaza getirebiliyor. Seyircisiz maçların bütün futbolcuları etkilediğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.



- "Her maça kim olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz"



Geçen sezon Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'e takımının benzediğini ifade eden Samet, "Bu sezon biz de Fatih Karagümrük gibi olabiliriz. Çünkü onların yaptığı güzel bir şey var. TFF 1. Lig'deki iskelet kadrosunu koruyup çok kaliteli 4-5 tane oyuncu alarak devam ediyorlar ve başarıları görülüyor. Bizim takımda kadromuz tutulduğu sürece 4-5 tane kaliteli oyuncu aldığımız sürece Süper Lig'de de kalıcı olacağını düşünüyorum. Çünkü eskisi gibi değil gibi geliyor bana fiziksel güç olarak bakıyorum Fatih Karagümrük filan sonuçta geçen sene beraber oynadık, bu sene Süper Lig'de adamlar başarılı yani. Biz de başarılı olacağımıza inanıyoruz. Biz de TFF 1. Lig'de geçen sene oynadığımız futbolla herkesin önünde güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.



Bu sezon oyunuyla adından söz ettireceğini ifade eden Samet, "Bu sene adımdan bahsettireceğime inanıyorum. Geçen sene de yaptık, bu sene daha iyisini yapmak için uğraşıyorum. İnşallah duyacağınıza eminim. Bizim takım olarak her yerde hedefimiz var. Her maça kim olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz, Süper Lig takımı olsun, TFF 2. Lig takımı olsun aynı ciddiyetle çıkıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda da nereye kadar gidebilirsek gideceğiz yani." şeklinde açıklamasını tamamladı.