Ankara Keçiörengücü, Vüsal İsgenderli'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, Azerbaycanlı kanat oyuncusu Vüsal İsgenderli'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, son olarak Keşle forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Vüsal İsgenderli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Vüsal'a, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kariyerine Ravan Bakü takımında başlayan Vüsal İsgenderli'nin, Keşle takımında gösterdiği performansla dikkat çektiği ve Azerbaycan Milli Takımı'na seçildiği de belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, son olarak Keşle forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Vüsal İsgenderli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Vüsal'a, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kariyerine Ravan Bakü takımında başlayan Vüsal İsgenderli'nin, Keşle takımında gösterdiği performansla dikkat çektiği ve Azerbaycan Milli Takımı'na seçildiği de belirtildi.