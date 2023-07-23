Ankara Keçiörengücü transferi açıkladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, forvet Koray Kılınç'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.



Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, son olarak Bodrumspor forması giyen 23 yaşındaki forvet Koray Kılınç ile sezon sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Koray'a 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.



Trendyol 1. Lig'de play-off yarışına dahil olmak isteyen Ankara Keçiörengücü'nün transferlere devam etmesi de bekleniyor.



