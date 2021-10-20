Ankara Keçiörengücü Taner Taşkın ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'nde, teknik direktör Taner Taşkın ile sözleşme imzalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankara Keçiörengücü Taner Taşkın ile sözleşme imzaladı
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20 Ekim 2021 16:59
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktörlük görevine Taner Taşkın'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ankaraspor'u çalıştıran Taner Taşkın ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp menajeri Abuzer Şahin'in de yer aldığı ifade edildi.

TFF 1. Lig'de son sırada bulunan Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor mağlubiyeti sonrası teknik direktör İlker Püren ile yollarını ayırmıştı.


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