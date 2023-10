Ankara Keçiörengücü Süper Lig hedefine kilitlendi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik heyet ve futbolcular, Süper Lig hedefine kilitlendi.Başkent ekibinin orta saha oyuncuları Erkam Develi ve Orhan Nahırcı ile teknik direktör Serhat Gülpınar, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Profesyonel futbola Adana Demirspor'da başladığını, Bayrampaşa ve Şanlıurfaspor'da forma giydikten sonra bu sezon Ankara Keçiörengücü'ne transfer olduğunu belirten Erkam Develi, "Orta sahada genelde ön libero, 6-8 diyebileceğimiz mevkilerde oynuyorum. Sezona bir iki maç dışında iyi başladık diyebilirim ama sıkıntı yok. Böyle maçları sezon içerisinde yaşayacağız. Bunu atlatmak önemli, atlatacağımızı da düşünüyorum. İnşallah hedefimize devam ediyoruz." diye konuştu.Süper Lig hedeflerine ilişkin 24 yaşındaki futbolcu, "Keçiörengücü her sene play-off olsun, üst sıralar olsun yukarı oynuyor. Düşüş yaşıyor ama hep yukarı oynayan bir takım. Bu sene de tabii ki hedefimiz üst sıralara oynamak, bazı aksaklıkları saymazsak o yolda ilerliyoruz. İnşallah sezonu iyi bitirip üst lige çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Ankara'dan büyük takımlara giden Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Samet Akaydın'ı örnek aldığını, ileride büyük kulüplerde oynamak istediğini dile getiren Erkam Develi, "Bu isimler çok değerli isimler, şu anda oldukları konumlar çok iyi. Benim de bireysel hedefim ilk önce burada iyi bir sezon geçirmek, daha sonra ise üst liglerde oynamak. Nasip olursa inşallah Avrupa'da oynamak." şeklinde konuştu.Ankara Keçiörengücü'nün bir diğer orta saha oyuncusu Orhan Nahırcı da "Ligde 2 maç dışında müsabakalarımız iyi geçti. İki maçta sıkıntı yaşadık. Maç maç gideceğiz, inşallah güzel olur. Takımdaki uyum da gayet iyi, gün geçtikçe daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.Başkent ekibinin hedefi bulunan bir takım olduğunu dile getiren 23 yaşındaki oyuncu, "Keçiörengücü, her sene üst lig hedefiyle oynuyor. İnşallah en kötü ihtimalle play-off'tan üst ligi buluruz. Benim kişisel hedefim ise burada iyi bir sezon geçirip her futbolcunun hayalinde olduğu gibi Süper Lig'de oynamak, inşallah olur." ifadelerini kullandı.Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, genel itibarıyla sezona iyi başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Yeni bir takımız, geçen seneden oyuncularımız var ama özellikle ilk 11'de oyuna başlayan 5-6 oyuncumuz, bu sene yeni gelen oyuncular. Adaptasyon süreci ve oyun sisteminin mantalitesini oturtmak için süre lazım, bunu da kısa zamanda yapmaya çalıştık. Ligin diğer takımlarına baktığımız zaman da hakikaten çok büyük bütçeler harcayıp istedikleri oyunu hala oturtamayan, puan cetveli anlamında bekledikleri yerde olmayan takımlar var.""Daha iyisi olabilirdi ama yeni organize olmaya çalışan bir takımız." diyen Gülpınar, "Kulübümüzün misyonu da yeni oyuncuları Türk futboluna kazandırmak, bunlar için de biraz sabır gerekiyor. Tabii bazen inişli çıkışlı performanslar da olabilecektir. Ama genel itibarıyla her hafta üstüne koymaya çalışıyoruz. Oyuncularımız tecrübe kazandıkça saha içindeki futbol kalitesi daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.Milli maç arasında takımın eksikliklerinin giderileceğini aktaran Gülpınar, "Hem gelişiyoruz hem yarışıyoruz. Maç maç gideceğiz, her hafta farklı bir formasyon, farklı bir oyun planımız oluyor, öncelikle doğru futbol oynamaya çalışacağız." diye konuştu.Sezon başından bu yana bir sistem oturtmaya çalıştıklarını vurgulayan Gülpınar, "Hem ofansif hem de defansif anlamda doğru işleri yaptığınız zaman sonuç zaten gelecektir. Önemli olan taraftarlarımıza güzel futbol izletebilmek, onun için uğraşıyoruz." şeklinde görüş belirtti.