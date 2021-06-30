Ankara Keçiörengücü, stoper Mert Özmen'i kadrosuna kattı

Ankara Keçiörengücü yeni sezon öncesinde defans hattına takviye yaptı.

Haber; AA
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Ankara Keçiörengücü, stoper Mert Özmen'i kadrosuna kattı
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30 Haziran 2021 20:42
Ankara Keçiörengücü, stoper Mert Özmen'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak Fethiyespor forması giyen 25 yaşındaki Mert Özmen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz 25 yaşındaki stoper Mert Özmen ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Mert'e, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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