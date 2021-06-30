Ankara Keçiörengücü, stoper Mert Özmen'i kadrosuna kattı

Ankara Keçiörengücü, stoper Mert Özmen'i transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak Fethiyespor forması giyen 25 yaşındaki Mert Özmen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz 25 yaşındaki stoper Mert Özmen ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Mert'e, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



