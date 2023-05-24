Ankara Keçiörengücü'ne yeni sportif direktör

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde sportif direktörlüğe Cenk Özcan getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce milli takımda da çalışan Cenk Özcan'ın, A Takım Sportif Direktörü olduğu belirtildi.
Açıklamada "Kulübümüz daha önce Türkiye'de A milli, genç milli takımlar, Galatasaray, Konyaspor ile yurt dışında Fulham, Al Qadsia, Narva Trans gibi kulüplerde çalışan Cenk Özcan ile sportif direktör olarak anlaşma sağlamıştır." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce milli takımda da çalışan Cenk Özcan'ın, A Takım Sportif Direktörü olduğu belirtildi.
Açıklamada "Kulübümüz daha önce Türkiye'de A milli, genç milli takımlar, Galatasaray, Konyaspor ile yurt dışında Fulham, Al Qadsia, Narva Trans gibi kulüplerde çalışan Cenk Özcan ile sportif direktör olarak anlaşma sağlamıştır." denildi.