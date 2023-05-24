Ankara Keçiörengücü'ne yeni sportif direktör

Ankara Keçiörengücü'nün yeni sportif direktörü Cenk Özcan oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ankara Keçiörengücü'ne yeni sportif direktör
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24 Mayıs 2023 15:10
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde sportif direktörlüğe Cenk Özcan getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce milli takımda da çalışan Cenk Özcan'ın, A Takım Sportif Direktörü olduğu belirtildi.

Açıklamada "Kulübümüz daha önce Türkiye'de A milli, genç milli takımlar, Galatasaray, Konyaspor ile yurt dışında Fulham, Al Qadsia, Narva Trans gibi kulüplerde çalışan Cenk Özcan ile sportif direktör olarak anlaşma sağlamıştır." denildi.

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