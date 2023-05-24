Ankara Keçiörengücü'ne yeni sportif direktör

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde sportif direktörlüğe Cenk Özcan getirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce milli takımda da çalışan Cenk Özcan'ın, A Takım Sportif Direktörü olduğu belirtildi.



Açıklamada "Kulübümüz daha önce Türkiye'de A milli, genç milli takımlar, Galatasaray, Konyaspor ile yurt dışında Fulham, Al Qadsia, Narva Trans gibi kulüplerde çalışan Cenk Özcan ile sportif direktör olarak anlaşma sağlamıştır." denildi.



