Ankara Keçiörengücü'nden 2 transfer birden

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ara transfer döneminde iki oyuncuyu transfer etti

Haber; AA
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Ankara Keçiörengücü'nden 2 transfer birden
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14 Ocak 2022 15:21
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ara transfer döneminde iki oyuncuyu kadrosuna kattı.

Başkent kulübü, Kocaelispor'dan 25 yaşındaki stoper Batuhan Yayıkçı ile 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Ibrahim Alhassan Adamu'nun kadroya dahil edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Batuhan ve Alhassan'a 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

 

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