Ankara Keçiörengücü'nde Ahmet Cingöz dönemi

Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlük görevine Ahmet Cingöz getirildi

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ankara Keçiörengücü'nde Ahmet Cingöz dönemi
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25 Aralık 2022 17:28
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlük görevine Ahmet Cingöz getirildi.

Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Eyüpspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent ekibinde sportif direktör olarak görev yapan Ahmet Cingöz'ün teknik direktörlüğe getirildiğini belirtti.

Başkan Tahiroğlu, Ahmet Cingöz ile yapılacak sözleşmenin detaylarını daha sonra açıklayacaklarını kaydetti.

Teknik direktörü Taner Taşkın, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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