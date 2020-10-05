Ankara Keçiörengücü Kosovalı Arb Manaj'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Kosovalı Arb Manaj'ı renklerine bağladı.

Haber; AA
Ankara Keçiörengücü Kosovalı Arb Manaj'ı transfer etti
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05 Ekim 2020 14:37
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Kosovalı Arb Manaj'ı kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Kosova Süper Ligi'nde oynayan 22 yaşındaki forvetle, 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Arb Manaj'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milli formayı da giyen Arb Manaj geçen sezon oynadığı 29 maçta 17 gol attı.

 


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