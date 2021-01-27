Ankara Keçiörengücü, kaptanıyla sözleşme yeniledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kaptan Süleyman Olgun'un sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2018 yılından beri takımımızın formasını başarıyla terleten kaptanımız Süleyman Olgun'un sözleşmesi 2 yıl uzatılmıştır." denildi.
33 yaşındaki orta saha oyuncusu Süleyman Olgun, bu sezon 14 maça çıkarken 2 gol attı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2018 yılından beri takımımızın formasını başarıyla terleten kaptanımız Süleyman Olgun'un sözleşmesi 2 yıl uzatılmıştır." denildi.
33 yaşındaki orta saha oyuncusu Süleyman Olgun, bu sezon 14 maça çıkarken 2 gol attı.