Ankara Keçiörengücü, kanat oyuncusu Barış Yılmaz'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA
Ankara Keçiörengücü, kanat oyuncusu Barış Yılmaz'ı transfer etti
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14 Eylül 2020 23:03
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'da oynayan futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Barış'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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