Ankara Keçiörengücü, kanat oyuncusu Barış Yılmaz'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'da oynayan futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Barış'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'da oynayan futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Barış'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.