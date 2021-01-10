Ankara Keçiörengücü ikinci yarıdan umutlu

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, son hafta yaşadıkları puan kayıplarına rağmen iyi bir ilk yarı geçirdiklerini söyledi.



Bu sezon ligin birinci haftasında deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenen ardından ikinci haftada ise sahasında ağırladığı bir diğer başkent temsilcisi Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan Ankara Keçiörengücü, ikinci haftada 6 puanla liderliğe oturdu.



Daha sonra üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Adanaspor ile 0-0 berabere kalan başkent ekibi puan cetvelinde üçüncü sıraya geriledi. Dördüncü hafta maçında konuk ettiği Altay'a 1-0 mağlup olarak ligde bu sezonki ilk yenilgisini aldı.



Ligin beşinci haftasında İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaşan Ankara Keçiörengücü bu zorlu karşılaşmadan da 2-1 galip gelmeyi başardı. Ardından Royal Hastanesi Bandırmaspor ile sahasında mücadele eden başkent ekibi, bu maçı da 1-0 kazandı.



Ligin iyi takımlarından Yılport Samsunspor ile 7. hafta maçında deplasmanda karşılaşan Ankara Keçiörengücü, bu maçtan 4-2 mağlup ayrılarak ikinci yenilgisini yaşadı.



Başkent ekibi, 8. haftaya 17 puanla lider giren İstanbulspor ile 1-1, ertesi haftaki karşılaşmada Eskişehirspor ile de 2-2 berabere kaldı.



Milli maç arasından sonra iyi bir çıkış yakalayan Ankara Keçiörengücü 10. hafta maçında evinde ağırladığı Akhisarspor'u farklı bir skorla 6-0 mağlup etti. Daha sonra Adana Demirspor'u 1-0 yenen başkent temsilcisi, 12. hafta karşılaşmasında ise deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla tekrar liderliğe yükseldi.



13. hafta karşılaşmasında sahasında Giresunspor'a 1-0 olan mağlup olan Ankara ekibi, 14. hafta deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'a 1-0 yenilerek 6 puan kaybetti.



Ankara Keçirörengücü 15. hafta konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 2-1 yenerken, 16. hafta deplasmanda konuk olduğu Menemenspor ile 0-0 berabere kalarak önce 4. sıraya ardından 7. sıraya kadar geriledi.



17. hafta sahasında konuk ettiği Bursaspor'a 1-0 yenilen başkent temsilcisi, ilk yarıyı 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 28 puan alarak 7. sırada tamamladı.



- "Hedefimiz ligi ilk 3'te tamamlamak"



Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, son hafta yaşadıkları puan kayıplarına rağmen iyi bir ilk yarı geçirdiklerini söyledi.



Başkan Tahiroğlu geçen seneden bu yana iyi bir sistemle mücadele ettiklerini belirterek, "Başarımızda takım olmanın çok büyük etkisi var. Hedefimiz Türkiye'ye, Türk futboluna, seyircisine iyi futbol izlettirmek. Son haftalarda puan kayıpları yaşadık. İlk yarıda lider olduğumuz haftalarda oldu. Önemli olan ligi sonu. Eksiklere rağmen oynanan oyundan memnunuz. İkinci yarıdan umutluyuz. Hedefimiz ligi ilk 3'te tamamlamak." değerlendirmesinde bulundu.



