Ankara Keçiörengücü, Erhan Kartal'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 29 yaşındaki oyuncu Erhan Kartal'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankara Keçiörengücü, Erhan Kartal'ı transfer etti
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08 Temmuz 2022 16:53
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor'dan kanat oyuncusu Erhan Kartal'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Tuzlaspor'dan 29 yaşındaki sağ bek Erhan Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Erhan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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