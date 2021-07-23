Ankara Keçiörengücü, Djibrilla ile sözleşme imzaladı

Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Issa Djibrilla'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ankara Keçiörengücü, Djibrilla ile sözleşme imzaladı
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23 Temmuz 2021 17:57
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Issa Djibrilla ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarına devam eden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Nijerli kanat oyuncusu Issa Ibrahim Djibrilla ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından da Djibrilla için "hoş geldin" mesajı paylaşıldı.


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