Ankara Keçiörengücü, Djibrilla ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Issa Djibrilla ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarına devam eden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Nijerli kanat oyuncusu Issa Ibrahim Djibrilla ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından da Djibrilla için "hoş geldin" mesajı paylaşıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarına devam eden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Nijerli kanat oyuncusu Issa Ibrahim Djibrilla ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından da Djibrilla için "hoş geldin" mesajı paylaşıldı.